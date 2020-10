«Bloom economy» Oggi l' insalata si coltiva sul tetto e il selfie si scatta col ficus

Leggi su panorama

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Spazi di rigenerazione urbana, luoghi di socialità e inclusione, aree di produzione alimentare e di innovazione ambientale: sono gli «orti urbani». Chiamati anche «community garden», perchénon hanno più soltanto una funzione agricola, ma sono diventati spazi collettivi dove adulti e bambini possono incontrarsi per curarli insieme o svolgere altre attività.Sono ambienti di vita virtuosi, favorevoli ai piaceri culinari e alla condivisione: qualcuno ci ospita gli amici per il barbecue della domenica, altri organizzano corsi di yoga, festival o didattica per i bambini.Gli orti urbani si stanno espandendo in tutta Italia e sono ormai molti gli esperimenti di successo. In Borgo Pinti 76, a Firenze, i colori degli ortaggi e delle piante disegnano lo spazio condiviso di Orti dipinti (ortidipinti.it) su una ex pista di ...