Barcellona-Real Madrid in tv: data, orario e diretta streaming Liga 2020/2021 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Al Camp Nou si accende El Clásico, in occasione della 7° giornata de La Liga 2020/2021 si sfidano Barcellona e Real Madrid. La settimana di Champions League ha dato responsi diversi alle due big del calcio iberico, i blaugrana hanno vinto agevolmente contro gli ungheresi del Ferencvaros; al contrario i blancos si sono arresi in casa allo Shakhtar Donetsk. Sabato 24 ottobre alle ore 16.00 andrà in scena il match che sarà trasmesso in esclusiva streaming sulla piattaforma di Dazn.

