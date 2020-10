Autocertificazione, il modulo valido in tutta Italia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Torna l’Autocertificazione e il Viminale diffonde il modulo che servirà ai cittadini di tutta Italia per evitare la multa se si spostano negli orari vietati. Per ora le Regioni che hanno previsto restrizioni agli spostamenti sono Lombardia, Lazio, Campania, Liguria e Piemonte Leggi su corriere (Di giovedì 22 ottobre 2020) Torna l’e il Viminale diffonde ilche servirà ai cittadini diper evitare la multa se si spostano negli orari vietati. Per ora le Regioni che hanno previsto restrizioni agli spostamenti sono Lombardia, Lazio, Campania, Liguria e Piemonte

