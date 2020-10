Ultime Notizie Roma del 21-10-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione Gabriele allo studio impennata dei nuovi casi di positività al covid delle24 ore 15199 contagiati 127 i decessi nella sua informativa in Senato il premier Conte spiega che le scelte compiute nei discorsi ci consentono al momento di evitare chiusure generalizzate e diffuse su tutto il territorio nazionale di pervenire l’arresto dell’attività produttiva alla chiusura delle scuole e degli uffici pubblici il presidente del consiglio non esclude altri coprifuoco come quelli in Lombardia in Campania e ha sottolineato che il Governo è consapevole dei sacrifici che la gente e ad Alcune categorie come bar e ristoranti per i quali ci saranno misure di sostegno Mirate invita poi a limitare gli spostamenti non necessari per evitare ...