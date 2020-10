Ultime Notizie Roma del 21-10-2020 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio continuano a nuovi contagi da coronavirus in Italia altri 10874 rilevate in un giorno e dopo la Lombardia anche la campagna sceglie di attuare il coprifuoco dalle 23 alle 5 mentre il Piemonte giù dei centri commerciali il weekend stretta sulla Movida Torino dalle 21 la sindaca appendino firmerà oggi l’ordinanza le prime dosi di vaccino potrebbero essere disponibili all’inizio di dicembre non c’è con te il ministro della Salute speranza invita a restare a casa il più possibile L’Irlanda è il primo paese europeo a ripristinare lockdown in Giappone per il covid-19 alla natalità del 11% sono iniziati stamani l’operazione di sgombero abbattimento di 83 capannoni e villette abusive per piscine in ...