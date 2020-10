Trasporti pubblici in Campania, Eav: Più autobus nelle ore di punta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Servizi autobus aggiuntivi nelle fasce orarie con più affluenza per evitare il superamento dei limiti di carico previsti dai dispositivi e dalle ordinanze in vigore. Questo il piano messo in atto dall’Eav, holding dei Trasporti della Regione Campania. “Pur registrandosi indici di riempimento inferiori al limite dell’80% – si legge in una nota – l’azienda rivolge particolare attenzione al gran numero di viaggiatori da trasportare nelle ore di punta, soprattutto con l’avvio delle attività scolastiche. Per questo, nelle fasce orarie con più affluenza, vengono istituiti dei servizi aggiuntivi di autobus tesi ad alleggerire il carico del trasporto ferroviario e saranno potenziati i servizi ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Serviziaggiuntivifasce orarie con più affluenza per evitare il superamento dei limiti di carico previsti dai dispositivi e dalle ordinanze in vigore. Questo il piano messo in atto dall’Eav, holding deidella Regione. “Pur registrandosi indici di riempimento inferiori al limite dell’80% – si legge in una nota – l’azienda rivolge particolare attenzione al gran numero di viaggiatori da trasportareore di, soprattutto con l’avvio delle attività scolastiche. Per questo,fasce orarie con più affluenza, vengono istituiti dei servizi aggiuntivi ditesi ad alleggerire il carico del trasporto ferroviario e saranno potenziati i servizi ...

