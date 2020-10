Rinnovo Calhanoglu: il Milan tratta, ma l’Inter lo tenta… (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Calhanoglu protagonista in questa fase della stagione per tre motivi, le buone prestazioni, il Rinnovo ed ora l’infortunio Nonostante l’infortunio, il Rinnovo di Hakan Calhanoglu continua a tenere banco in casa Milan con l’agente del turco che chiede un sostanzioso ritocco dell’ingaggio. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU MilanNEWS24 In questa situazione di stallo si è inserita l’Inter con lo stesso agente del giocatore che lo avrebbe offerto ai nerazzurri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020)protagonista in questa fase della stagione per tre motivi, le buone prestazioni, iled ora l’infortunio Nonostante l’infortunio, ildi Hakancontinua a tenere banco in casacon l’agente del turco che chiede un sostanzioso ritocco dell’ingaggio. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SUNEWS24 In questa situazione di stallo si è inserita l’Inter con lo stesso agente del giocatore che lo avrebbe offerto ai nerazzurri. Leggi su Calcionews24.com

