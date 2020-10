Parma | Gervinho | “Un onore l’interesse dell’Inter | ma sono felice di essere rimasto qui”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Ero vicino alla firma con l’Inter, club da rispettare, ma nondeluso.di restare a. Il club fa molto affidamento su di me e io sto bene”. Queste le dichiarazioni di, attaccante delche è tornato a parlare dell’interessamento dell’Inter di Antonio Conte durante la finestra estiva di mercato. “Se avessi giocato nell’Inter sarebbe stato sicuramente un vantaggio per me e per la mia carriera – ha proseguito l’ivoriano in un’intervista a ‘Talent d’Afrique’ – ma va bene così.stato nel mirino dei nerazzurri per me è stato un“.