Nuovo lutto colpisce John Travolta: scomparso il nipote Sam (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Grave lutto per John Travolta, l’attore reduce dalla scomparsa della moglie Kelly Preston, che ha perso la sua lunga lotta contro un tumore al seno, piange il nipote, il 52enne Sam Travolta Jr. Nuovo lutto per John Travolta La notizia della scomparsa del nipote di John Travolta è arrivata a circa un mese dalla morte. Come riferito dalla testata The Sun, sul necrologio la data del decesso è segnata al 23 settembre scorso nella cittadina di residenza dello Stato del Wisconsin (Mount Horeb). La causa della morte non è stata resa nota. Sam Travolta Jr. era nato nella città di Englewood, New Jersey, era il figlio del fratello ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Graveper, l’attore reduce dalla scomparsa della moglie Kelly Preston, che ha perso la sua lunga lotta contro un tumore al seno, piange il, il 52enne SamJr.perLa notizia della scomparsa deldiè arrivata a circa un mese dalla morte. Come riferito dalla testata The Sun, sul necrologio la data del decesso è segnata al 23 settembre scorso nella cittadina di residenza dello Stato del Wisconsin (Mount Horeb). La causa della morte non è stata resa nota. SamJr. era nato nella città di Englewood, New Jersey, era il figlio del fratello ...

callmeswarley01 : Dato che sono di nuovo in lutto direi di ricondividere la prima volta in cui Merlino salva Artù, la prima di tante… - zazoomblog : John Travolta nuovo grave lutto per l’attore statunitense - #Travolta #nuovo #grave #lutto - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #JohnTravolta, nuovo lutto: morto il nipote Sam - UnioneSarda : #Usa - Nuovo lutto per #JohnTravolta: l'addio al nipote Sam Junior - valentinadigrav : RT @Adnkronos: #JohnTravolta, nuovo lutto: morto il nipote Sam -