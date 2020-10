La Difesa contro il virus. Al via l’operazione Igea per trentamila tamponi in più (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In quattro giorni l’Italia sarà capace di effettuare trentamila tamponi al giorno in più per la lotta a Covid-19. Lo sarà grazie a “Igea”, la nuova operazione del ministero della Difesa che conferma l’importante contributo delle Forze armate nell’emergenza sanitaria, evidente già da prima che il virus arrivasse in Italia. LA MISSIONE Ora, circa 1.400 unità impegnate, distribuite in 200 team saranno in grado di eseguire fino a trentamila tamponi al giorno a partire dal prossimo fine settimana. L’operazione è condotta da gruppi interforze della Difesa, composti da personale di tutte le Forze armate, che il ministero ha messo a disposizione dei cittadini su tutto il territorio ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In quattro giorni l’Italia sarà capace di effettuareal giorno in più per la lotta a Covid-19. Lo sarà grazie a “”, la nuova operazione del ministero dellache conferma l’importante contributo delle Forze armate nell’emergenza sanitaria, evidente già da prima che ilarrivasse in Italia. LA MISSIONE Ora, circa 1.400 unità impegnate, distribuite in 200 team saranno in grado di eseguire fino aal giorno a partire dal prossimo fine settimana. L’operazione è condotta da gruppi interforze della, composti da personale di tutte le Forze armate, che il ministero ha messo a disposizione dei cittadini su tutto il territorio ...

battitomilan7 : Con Ibra fuori per 4 partite ,senza difesa .... loro contro la Fiorentina....avete visto che panchina ?..aveva senso Oggi non ha senso - vincenz94704898 : RT @StarlightRevo: IL SAPERE E' POTERE 2: Siamo in guerra! Mattarella convoca il consiglio supremo di difesa Contro i popoli ovviamente ??… - RizziRes : RT @StarlightRevo: IL SAPERE E' POTERE 2: Siamo in guerra! Mattarella convoca il consiglio supremo di difesa Contro i popoli ovviamente ??… - Marsf12 : Stasera ANDONIO ci rifila la stessa difesa a 3. Si, proprio la stessa schierata contro il Milan. Si, proprio la ste… - ClaraApi : @EleuteriaTheory Sono sempre immunoglobuline importanti perché si trovano soprattutto nelle mucose e formano una pr… -