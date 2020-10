Keith Jarrett: “Non sono più un pianista” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il leggendario artista del "Concerto di Colonia" nel 2018 ha subito due ictus: «sono parzialmente paralizzato» confessa al “New York Times” Leggi su lastampa (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il leggendario artista del "Concerto di Colonia" nel 2018 ha subito due ictus: «parzialmente paralizzato» confessa al “New York Times”

