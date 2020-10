Ingresso a scuola dopo le 9, a Monza e Brianza i presidi non ci stanno (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Accettare le disposizioni inserite nel nuovo DPCM, per la Brianza, significherebbe ripartire da capo" ha spiegato a Monza today il presidente della Provincia Luca Santambrogio. "Noi continuiamo la ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Accettare le disposizioni inserite nel nuovo DPCM, per la, significherebbe ripartire da capo" ha spiegato atoday il presidente della Provincia Luca Santambrogio. "Noi continuiamo la ...

LaStampa : L’ingresso dell’istituto di via Madonne delle Salette presidiato da 150 giovani: “Vogliamo che sia garantito il nos… - Agenzia_Ansa : Scuola, l'ingresso alle superiori dalle 9 scatterà mercoledì - LucaTraini1 : RT @LucaTraini1: #Libro #Libri #Leggere #Lettura Attualità di Aldo Manuzio - LucaTraini1 : RT @LucaTraini1: #Libro #Libri #Leggere #Lettura #Attualità di Aldo Manuzio - bascia75 : @Freek43186057 @Hellbrus1 Ma che mezzi Freek ?? Qui vanno in giro in 6 in macchina senza mascherina, si fermano den… -