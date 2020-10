Giro d’Italia 2020, Ben O’Connor: “Sono veramente felice. E’ incredibile vincere dopo quello che è successo ieri” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ben O’Connor ha vinto meritatamente la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2020 da Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio di 203 km. Il corridore della NTT è stato autore di un attacco da lontano straordinario con il quale ha staccato tutti i compagni di fuga. dopo la beffa di ieri sul traguardo di San Daniele del Friuli dove è stato beffato da Tratnik in questo caso nessuno è riuscito a tenere la sua ruota. Ovviamente felice Ben O’Connor nel post gara: “Sono veramente felice. E’ incredibile riuscire a vincere dopo quello che è successo ieri che è stata una giornata bella è favoloso essere ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ben O’Connor ha vinto meritatamente la diciassettesima tappa deld’Italiada Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio di 203 km. Il corridore della NTT è stato autore di un attacco da lontano straordinario con il quale ha staccato tutti i compagni di fuga.la beffa di ieri sul traguardo di San Daniele del Friuli dove è stato beffato da Tratnik in questo caso nessuno è riuscito a tenere la sua ruota. OvviamenteBen O’Connor nel post gara: “Sono. E’riuscire ache èieri che è stata una giornata bella è favoloso essere ...

