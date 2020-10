Douglas Costa | “Avrei voluto vincere la Champions con la Juventus CR7 o Lewandowski? Se guardo i numeri dico Cristiano”

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Interessante intervista sulle colonne di Sport Bild rilasciata dal brasiliano del Bayern Monaco. L'esterno d'attacco si è appena trasferito ai tedeschi dallae ha avuto modo di parlare proprio dei bianconeri e anche di Cristiano Ronaldo.: "Avreicon"caption id="attachment 996655" align="alignnone" width="613"(Getty Images)/caption"Volevo tornare da tempo al Bayern Monaco, sono molto felice qui. Sono sempre rimasto in contatto con i miei ex compagni: Neuer, Boateng, Muller e Kimmich, non ho mai perso i contatti con loro", ha ammessoche poi sulla ...

