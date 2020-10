Divampa un incendio in un appartamento a Torino, morto un uomo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Luigi Blasi, 87enne, è morto oggi all'ospedale Cto di Torino dopo che nella tarda serata di ieri, martedì 20 ottobre 2020, un incendio è Divampato in un appartamento del caseggiato di viale XXV Aprile ... Leggi su torinotoday (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Luigi Blasi, 87enne, èoggi all'ospedale Cto didopo che nella tarda serata di ieri, martedì 20 ottobre 2020, unto in undel caseggiato di viale XXV Aprile ...

Luigi Blasi, 87enne, è morto oggi all'ospedale Cto di Torino dopo che nella tarda serata di ieri, martedì 20 ottobre 2020, un incendio è divampato in un appartamento del caseggiato di viale XXV Aprile ...

Luigi Blasi, 87enne, è morto oggi all'ospedale Cto di Torino dopo che nella tarda serata di ieri, martedì 20 ottobre 2020, un incendio è divampato in un appartamento del caseggiato di viale XXV Aprile