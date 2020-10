Covid, in Piemonte non si fermano i contagi. Sette decessi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sette decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi. Il totale è di 4216 deceduti risultati positivi al virus, 692 Alessandria, 258 Asti, 215 Biella, 402 Cuneo, 393 Novara, 1853 Torino, 229 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 48.118 (+ 1799 rispetto a ieri) di cui 967 (54%) sono asintomatici. Dei 1799 casi 583 sono di screening, 662 contatti di caso, 554 con indagine in corso. 108 in Rsa, 9 in ambito scolastico, 1432 tra la popolazione generale. I casi importati sono 8 su 1799.La suddivisione complessiva su base provinciale ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 21 ottobre 2020)di persone positive al test del-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione, di cui 1 verificatosi oggi. Il totale è di 4216 deceduti risultati positivi al virus, 692 Alessandria, 258 Asti, 215 Biella, 402 Cuneo, 393 Novara, 1853 Torino, 229 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori regione, ma deceduti in. I casi di persone finora risultate positive al-19 insono 48.118 (+ 1799 rispetto a ieri) di cui 967 (54%) sono asintomatici. Dei 1799 casi 583 sono di screening, 662 contatti di caso, 554 con indagine in corso. 108 in Rsa, 9 in ambito scolastico, 1432 tra la popolazione generale. I casi importati sono 8 su 1799.La suddivisione complessiva su base provinciale ...

Agenzia_Ansa : La Regione #Piemonte introduce l'obbligo, per le classi della #scuola secondaria di secondo grado, di seguire per… - Alberto_Cirio : ?? MISURE ANTI COVID: IN PIEMONTE DIDATTICA A DISTANZA AL 50% ALLE SUPERIORI PER LE CLASSI DALLE 2 ALLE 5 E CHIUSURA… - Corriere : ?? Chiusure in Lombardia, Liguria, Campania e Piemonte per il Covid: cosa prevedono le misure dei governatori? In Ca… - SkyTG24 : Covid Piemonte: 1.799 nuovi positivi su 13.621 tamponi - notiziepiemont : Covid Piemonte bollettino 21 ottobre 2020 -