TV7Benevento : Coronavirus: Gori (Policlinico), 'serve auto lockdown, Milano non diventi Bergamo'... - alevale90 : @ilmessaggeroit Quanti contagiati ci potrebbero essere tra le 23 e le 5 del mattino? #Gori #bergamo #COVID?19 #coronavirus - TV7Benevento : Coronavirus: Gori, 'monitoriamo tpl, pronti a chiedere pullman a privati'... - zazoomblog : Coronavirus: Gori monitoriamo tpl pronti a chiedere pullman a privati - #Coronavirus: #monitoriamo #pronti - TV7Benevento : Coronavirus: Gori, 'incertezza non aiuta, governo aiuti ristoratori e commercianti'... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gori

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - "In Lombardia oggi si viaggia a due velocità", dice Andrea Gori, primario di Malattie infettive del Policlinico di Milano, uno degli ospedali più in apnea ...Ore 09.29 - Il sindaco di Bergamo, Gori: «Serve coraggio, entro stamattina le nuove ... Le autorità giapponesi potrebbero allestire una struttura per i casi di coronavirus all’interno del villaggio ...