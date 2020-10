Atalanta | Gomez | “Siamo più esperti E ora cerco il gol con più fiducia”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'vince e convince. I bergamaschi si impongono nella prima gara della fase a gironi e puntano decisamente in alto, magari a ripetere la straordinaria cavalcata della scorsa stagione, terminata ai quarti di finale.LE PAROLE DIAlejandro "Papu"è riuscito a lasciare il segno con un gol contro il Midtjylland. Queste le parole dell'attaccante argentino a Sky Sport: "La squadra ha fatto molto bene. Siamo entrati bene in partita. A parte una palla pericolosa da parte degli avversari, non abbiamo corso pericoli. Sicuramente la squadra ha un'altra esperienza e consapevolezza. Sappiamo che in Champions può succedere di tutto. Se vinciamo la prossima gara ci mettiamo bene in classifica. Guardavo i miei compagni negli ultimi anni: sono tutti titolari nelle Nazionali. Questo dà molta esperienza e ci fa ...