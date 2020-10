Ace Cake | la torta arancia | limone e carote spopola in cucina!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Volete un dolce dai sapori frizzanti, originali e freschi? La Aceè il dolce giusto per voi! Unaa base diche stando inQuesto dessert sarà perfetto da presentare a fine pasto per una cena con gli amici di sempre o un pranzo in famiglia. Ideale come merenda pomeridiana per i più piccoli, ma anche come pausa caffè per voi che lavorate da casa! Oltre ad essere buonissima, è anche genuina e salutare poiché ricca di vitamina C! Il profumo di agrumi vi delizierà! Una ricetta facile, veloce e golosissima che vi conquisterà al primo morso! Curiose? Iniziamo! Ace: lae ...