‘Talpa’ nello spogliatoio, svelata la formazione ai media: “sono cose disgustose” (Di martedì 20 ottobre 2020) E’ un momento delicato in casa Celtic. La squadra è reduce dalla sconfitta contro i rivali storici dei Rangers e al momento occupa il secondo posto in classifica con 4 punti di distacco ma con una partita da recuperare. Ma è scoppiato un vero e proprio caso all’interno dello spogliatoio. Il tecnico Neil Lennon ha denunciato la presenza di una ‘talpa’, qualcuno avrebbe comunicato ai media la formazione anti-Rangers: “Sono cose disgustose. Sto facendo il possibile per proteggere la privacy ma qualcuno spiffera i nostri segreti”. Il Celtic sarà chiamato adesso dalla sfida di Europa League, l’avversario sarà il Milan. Anche i rossoneri riusciranno ad avere in anteprima la formazione degli avversari? Lo scopriremo presto. Calciatore ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) E’ un momento delicato in casa Celtic. La squadra è reduce dalla sconfitta contro i rivali storici dei Rangers e al momento occupa il secondo posto in classifica con 4 punti di distacco ma con una partita da recuperare. Ma è scoppiato un vero e proprio caso all’interno dello. Il tecnico Neil Lennon ha denunciato la presenza di una ‘talpa’, qualcuno avrebbe comunicato ailaanti-Rangers: “Sonodisgustose. Sto facendo il possibile per proteggere la privacy ma qualcuno spiffera i nostri segreti”. Il Celtic sarà chiamato adesso dalla sfida di Europa League, l’avversario sarà il Milan. Anche i rossoneri riusciranno ad avere in anteprima ladegli avversari? Lo scopriremo presto. Calciatore ...

CalcioWeb : 'Talpa' nello spogliatoio, svelata la formazione ai media: 'sono cose disgustose' - - XoRBangtanot7 : RT @oops_mari15: *Tommaso parla di Zelletta e si volta* *Zelletta entra nello stesso momento* Tommaso :'Amore io sono una talpa so sempre c… - federicagb22 : RT @oops_mari15: *Tommaso parla di Zelletta e si volta* *Zelletta entra nello stesso momento* Tommaso :'Amore io sono una talpa so sempre c… - 25e82c1a95c1496 : RT @oops_mari15: *Tommaso parla di Zelletta e si volta* *Zelletta entra nello stesso momento* Tommaso :'Amore io sono una talpa so sempre c… - chiarafrolli : RT @oops_mari15: *Tommaso parla di Zelletta e si volta* *Zelletta entra nello stesso momento* Tommaso :'Amore io sono una talpa so sempre c… -