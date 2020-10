Ricciardo: “Palermo, ecco cosa ti manca per essere al top! Boscaglia? Sa come vincere la Serie C” (Di martedì 20 ottobre 2020) "E’ una sofferenza di non poco conto, vedere una piazza come Palermo navigare in bruttissime acque".Gianni Ricciardo è ripartito dal Seregno. Dopo aver conquistato la promozione in C col Palermo, il club rosanero ha deciso di fare altre scelte per l'attacco della prossima stagione. Intervistato da 'Sport19.it' il classe 1986 è tornato a parlare del Palermo di Roberto Boscaglia, soffermandosi sui problemi offensivi dei rosanero: "So quanto soffre per ora la gente e quanto soffrono anche i ragazzi. Giocatori che valgono, ma che ancora non sono riusciti ad adattarsi"."Al Palermo purtroppo - spiega Ricciardo -, manca un attaccante da 15 gol a stagione, così come, invece, ha a disposizione il Bari. La squadra non è scarsa, ma ci ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 ottobre 2020) "E’ una sofferenza di non poco conto, vedere una piazzaPalermo navigare in bruttissime acque".Gianniè ripartito dal Seregno. Dopo aver conquistato la promozione in C col Palermo, il club rosanero ha deciso di fare altre scelte per l'attacco della prossima stagione. Intervistato da 'Sport19.it' il classe 1986 è tornato a parlare del Palermo di Roberto, soffermandosi sui problemi offensivi dei rosanero: "So quanto soffre per ora la gente e quanto soffrono anche i ragazzi. Giocatori che valgono, ma che ancora non sono riusciti ad adattarsi"."Al Palermo purtroppo - spiega-,un attaccante da 15 gol a stagione, così, invece, ha a disposizione il Bari. La squadra non è scarsa, ma ci ...

