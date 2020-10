Mattarella, istituzioni sono chiamate a collaborare (Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 20 OTT - "Ciascuna Istituzione comprende e comprenderà che deve non deve assestarsi a difendere la propria competenza ma collaborare perché solo così si possono superare le difficoltà. ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 20 OTT - "Ciascuna Istituzione comprende e comprenderà che deve non deve assestarsi a difendere la propria competenza maperché solo così si possuperare le difficoltà. ...

iconanews : Mattarella, istituzioni sono chiamate a collaborare - ilmetropolitan : #Coronavirus. Mattarella: #Istituzioni #collaborino no difese sfere competenza - Stefy291222690 : RT @lucianoghelfi: #Coronavirus, tre forti richiami di #Mattarella: alle istituzioni, a non attestarsi a difesa della propria sfera di comp… - repubblica : Mattarella premia gli eroi del Covid: 'Serve responsabilità collettiva. Le istituzioni collaborino' - AnselmoDelDuca : RT @lucianoghelfi: #Coronavirus, tre forti richiami di #Mattarella: alle istituzioni, a non attestarsi a difesa della propria sfera di comp… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella istituzioni Mattarella: serve responsabilità collettiva, le istituzioni sono chiamate a collaborare Il Sole 24 ORE Coronavirus: Mattarella, 'no a difesa competenze, serve coro sintonico istituzioni'

perchè soltanto il coro sintonico delle nostre istituzioni nella loro attività può condurci a superare queste difficoltà". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in ...

Mattarella premia gli eroi del Covid: "Serve responsabilità collettiva. Le istituzioni collaborino"

Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di consegna ... Poi l'appello a una collaborazione attiva fra le istituzioni. "Ciascuna istituzione comprende e ...

perchè soltanto il coro sintonico delle nostre istituzioni nella loro attività può condurci a superare queste difficoltà". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in ...Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di consegna ... Poi l'appello a una collaborazione attiva fra le istituzioni. "Ciascuna istituzione comprende e ...