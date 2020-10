Mattarella, istituzioni sono chiamate a collaborare (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA, 20 OTT - "Ciascuna Istituzione comprende e comprenderà che deve non deve assestarsi a difendere la propria competenza ma collaborare perché solo così si possono superare le difficoltà. Ogni ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA, 20 OTT - "Ciascuna Istituzione comprende e comprenderà che deve non deve assestarsi a difendere la propria competenza maperché solo così si possuperare le difficoltà. Ogni ...

fattoquotidiano : Mattarella: “Istituzioni devono collaborare per superare difficoltà. Serve prova d’orgoglio per non ricadere nelle… - zazoomblog : Mattarella istituzioni sono chiamate a collaborare - #Mattarella #istituzioni #chiamate - duesoli : RT @Miti_Vigliero: Mattarella striglia i politici: 'Le istituzioni sono chiamate a collaborare' - Miti_Vigliero : Mattarella striglia i politici: 'Le istituzioni sono chiamate a collaborare' - serpicofra : Mattarella striglia i politici: 'Le istituzioni sono chiamate a collaborare' -