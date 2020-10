LIVE Giro d’Italia 2020 | Udine-San Daniele del Friuli in DIRETTA | Jan Tratnik tutto solo al comando! Sette uomini all’inseguimento

Leggi su oasport

16.00 Lo sloveno continua a resistere quando mancano 17 chilometri alla fine e unpassaggio sul Muro di Ragogna! 15.56 Sembra ormai difficile un possibile rientro da parte del secondo gruppo degli inseguitori, mentre Tonelli, Swift, Battaglin, Boaro, O'Connor, Malecki e Bouchard sono ancora a 39″ da un affaticato Jan. 15.52 1'32" di distacco dalla testa della corsa per il secondo gruppo inseguitore composto da dodici corridori. 15.50 41″ di vantaggio per Jan Tranik rispetto ai suoiinseguitori! 15.47 Boaro è nella morsa dei sei inseguitori. 15.43 Ricapitoliamo la situazione in ...