Juventus | Pirlo | “Volevo una gara solida | cresciamo un po’ alla volta”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 20 ottobre 2020) Mister Andreacommenta la sua prima vittoria in Champions League dopo il 2-0 di Kiev.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1039871" align="alignnone" width="1024", getty images/caption"un passovolta. Era importante fare una partitaoggi rispetto a quella fatta sabato a Crotone - dichiara. Siamo riusciti a provare qualcosa lunedì, quindi eravamo già più organizzati per la partita di oggi. Però potevamo sfruttare meglio qualche occasione nel primo tempo, non siamo riusciti. Nel secondo tempo siamo riusciti a trovare il gol subito e abbiamo gestito meglio la partita". Poisi sofferma sul reparto offensivo: "L'impostazione che avevo fin dall'inizio, la mia idea di calcio, era di ...