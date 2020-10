Juventus, Arthur è il centrocampista che ti mancava: ancora titolare? (Di martedì 20 ottobre 2020) Nella partita contro il Crotone dello scorso sabato, uno dei pochi giocatori che ha avuto una buona prestazione è stato Arthur. Il brasiliano ha guidato abilmente il centrocampo bianconero, non perdendo quasi mai palla. Forse era proprio lui il centrocampista di cui aveva bisogna la Juve di Sarri? Sicuramente le sue caratteristiche si sarebbero sposate bene con i moduli che attuava il mister toscano. Arrivato a Torino nella trattativa in scambio con Pjanic, l’ex Barcellona sta conquistando i tifosi della Vecchia Signora. Non è un regista ma può farlo, le doti tecniche non gli mancano e tutti i sostenitori juventini si aspettano di vederlo in campo questa sera nella sfida contro la Dinamo Kiev, ma con Pirlo tutto rimane un incognita. LEGGI ANCHE: Calciomercato: Paratici al PSG porta con sé un punto fermo della ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Nella partita contro il Crotone dello scorso sabato, uno dei pochi giocatori che ha avuto una buona prestazione è stato. Il brasiliano ha guidato abilmente il centrocampo bianconero, non perdendo quasi mai palla. Forse era proprio lui ildi cui aveva bisogna la Juve di Sarri? Sicuramente le sue caratteristiche si sarebbero sposate bene con i moduli che attuava il mister toscano. Arrivato a Torino nella trattativa in scambio con Pjanic, l’ex Barcellona sta conquistando i tifosi della Vecchia Signora. Non è un regista ma può farlo, le doti tecniche non gli mancano e tutti i sostenitori juventini si aspettano di vederlo in campo questa sera nella sfida contro la Dinamo Kiev, ma con Pirlo tutto rimane un incognita. LEGGI ANCHE: Calciomercato: Paratici al PSG porta con sé un punto fermo della ...

Champions League, fase a gironi, giornata 1 NSK Olimpiyskiy di Kiev (massimo 21000 spettatori - 30% della capienza), Martedì 20 Ottobre ore 18:55 CLASSIFICA GIRONE JUVENTUS 0 Bar ...

Prima gara di Champions 2020/2021 per la Juventus: ecco tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

