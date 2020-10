F1, Lewis Hamilton: “Lontano dalle telecamere sono ancora un ragazzino, sarà molto difficile decidere di ritirarsi” (Di martedì 20 ottobre 2020) Continua a tardare l’annuncio del tanto atteso rinnovo di contratto di Lewis Hamilton con Mercedes in vista delle prossime stagioni. Il britannico, ormai ad un passo dal settimo sigillo iridato della carriera in Formula 1, non sembra però intenzionato a prendere in considerazione attualmente l’ipotesi del ritiro. “Adoro fare quello che faccio. Amo le sfide, mi piace duellare come ho fatto con Verstappen in Germania. Mi piace osservarlo negli specchietti e vedere anche come a sua volta si è trovato in battaglia con Daniel Ricciardo. Mi piace lo sport, l’odore della competizione, l’atmosfera in cui è avvolto. Sarà molto difficile decidere di ritirarsi”, spiega il britannico. “Penso che non ci sia abbastanza rispetto per il lavoro svolto ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Continua a tardare l’annuncio del tanto atteso rinnovo di contratto dicon Mercedes in vista delle prossime stagioni. Il britannico, ormai ad un passo dal settimo sigillo iridato della carriera in Formula 1, non sembra però intenzionato a prendere in considerazione attualmente l’ipotesi del ritiro. “Adoro fare quello che faccio. Amo le sfide, mi piace duellare come ho fatto con Verstappen in Germania. Mi piace osservarlo negli specchietti e vedere anche come a sua volta si è trovato in battaglia con Daniel Ricciardo. Mi piace lo sport, l’odore della competizione, l’atmosfera in cui è avvolto. Saràdi ritirarsi”, spiega il britannico. “Penso che non ci sia abbastanza rispetto per il lavoro svolto ...

