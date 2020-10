CorSport: Fiorentina, Iachini in bilico, sempre più forte l’ipotesi Sarri (Di martedì 20 ottobre 2020) La panchina di Beppe Iachini è sempre più in bilico. Domenica sera, scrive il Corriere dello Sport, c’è stato un confronto tra la dirigenza della Fiorentina e Commisso. “Già domenica sera c’è stato un confronto tra i dirigenti e Commisso. Gli sono state prospettate due soluzioni su cui lavorare subito: Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. Walter Mazzarri, nome circolato ieri, non è stato preso in considerazione”. Il quotidiano sportivo continua raccontando che già al tem della trattativa per il passaggio di Chiesa alla Juve la società viola aveva sondato l’ipotesi Sarri. “Gli avrebbero chiesto dell’ipotesi Roma, ma Sarri avrebbe risposto che non sarebbe ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 ottobre 2020) La panchina di Beppepiù in. Domenica sera, scrive il Corriere dello Sport, c’è stato un confronto tra la dirigenza dellae Commisso. “Già domenica sera c’è stato un confronto tra i dirigenti e Commisso. Gli sono state prospettate due soluzioni su cui lavorare subito: Maurizioe Luciano Spalletti. Walter Mazzarri, nome circolato ieri, non è stato preso in considerazione”. Il quotidiano sportivo continua raccontando che già al tem della trattativa per il passaggio di Chiesa alla Juve la società viola aveva sondato l’ipotesi. “Gli avrebbero chiesto dell’ipotesi Roma, maavrebbe risposto che non sarebbe ...

capuanogio : Il destino di #Iachini è segnato: si va verso l’addio. In pole #Sarri, sondato dalla #Roma è affascinato dall’idea… - napolista : CorSport: #Fiorentina, #Iachini in bilico, sempre più forte l’ipotesi #Sarri Qualche settimana fa il club ha chiest… - psbrdx : RT @capuanogio: Il destino di #Iachini è segnato: si va verso l’addio. In pole #Sarri, sondato dalla #Roma è affascinato dall’idea #Fiorent… - MaglietteF : RT @capuanogio: Il destino di #Iachini è segnato: si va verso l’addio. In pole #Sarri, sondato dalla #Roma è affascinato dall’idea #Fiorent… - LuigiLiccardo6 : RT @capuanogio: Il destino di #Iachini è segnato: si va verso l’addio. In pole #Sarri, sondato dalla #Roma è affascinato dall’idea #Fiorent… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Fiorentina CorSport: Fiorentina, Iachini in bilico, sempre più forte l'ipotesi Sarri ilnapolista Corsport - Pirlo, debutto rovente

"Pirlo debutto rovente", titola stamane il Corriere dello Sport. Il tecnico bianconero, ancora senza Cristiano Ronaldo, debutterà questa sera da allenatore in Champions League, ...

Corsport - Chiesa prende 4,5: "Serata da dimenticare e sostituzione inevitabile"

Ancora una prova opaca per Federico Chiesa, ieri sera in Italia-Olanda 1-1. Gli altri due bianconeri in campo, Bonucci e Chiellini, prendono invece un 6,5 a testa per la buona prova in difesa. Il neo ...

"Pirlo debutto rovente", titola stamane il Corriere dello Sport. Il tecnico bianconero, ancora senza Cristiano Ronaldo, debutterà questa sera da allenatore in Champions League, ...Ancora una prova opaca per Federico Chiesa, ieri sera in Italia-Olanda 1-1. Gli altri due bianconeri in campo, Bonucci e Chiellini, prendono invece un 6,5 a testa per la buona prova in difesa. Il neo ...