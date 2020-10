Centri commerciali in Piemonte chiusi nel week-end (Di martedì 20 ottobre 2020) Chiusure localizzate, ennesimo atto. Dopo la decisione della Lombardia arrivata nella serata di ieri e che prevede il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino e, contestualmente, la chiusura degli esercizi commerciali non di carattere alimentare nel fine settimana con l’obiettivo di contenere i contagi, oggi è arrivata la stretta anche per un’altra regione. , in un territorio in cui il contatto con la pandemia pare essere stato perso nei giorni scorsi LEGGI ANCHE > De Luca annuncia: «Da venerdì scatta il coprifuoco in Campania a partire dalle 23» Centri commerciali in Piemonte, l’ordinanza di Cirio Il governatore Alberto Cirio ha deciso di firmare l’ordinanza entro questa sera: «Teniamo aperti solo alimentari e farmacie, i generi di prima ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 20 ottobre 2020) Chiusure localizzate, ennesimo atto. Dopo la decisione della Lombardia arrivata nella serata di ieri e che prevede il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino e, contestualmente, la chiusura degli esercizinon di carattere alimentare nel fine settimana con l’obiettivo di contenere i contagi, oggi è arrivata la stretta anche per un’altra regione. , in un territorio in cui il contatto con la pandemia pare essere stato perso nei giorni scorsi LEGGI ANCHE > De Luca annuncia: «Da venerdì scatta il coprifuoco in Campania a partire dalle 23»in, l’ordinanza di Cirio Il governatore Alberto Cirio ha deciso di firmare l’ordinanza entro questa sera: «Teniamo aperti solo alimentari e farmacie, i generi di prima ...

