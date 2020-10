Zverev trionfa a Colonia | Rublev fa il bis a San Pietroburgo

Leggi su zon

(Di lunedì 19 ottobre 2020)vincono i tornei die San. Sconfitti in finale Auger-Aliassime e Coric. Il russo diventa n.8 al mondo In attesa del gran finale di stagione, con i tornei di Vienna, Bercy e le Finals di Londra, nel tennis è già cominciata la stagione indoor, con i tornei die San. Nel torneo tedesco, il vincitore è stato, nella città russa invece hato il padrone di casa. Il tedesco ha vinto il 1° round del torneo Atp 250 battendo in finale in due set Auger-Aliassime, conquistando il 1° titolo dell’anno, dopo la finale persa agli US Open. Continua per il canadese la maledizione delle finali. Negli ultimi due anni Aliassime ha raggiunto ...