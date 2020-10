 Zingaretti a Conte | Un tema come il Mes non si affronta con una battuta in conferenza stampa

Leggi su agi

(Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - "Credo che unil Mes vadato nelle sedi opportune, con una discussione parlamentare tra il governo e le forze della maggioranza e non con unainche credo porti solo ad uno strascico di polemiche che non è in sintonia con la volontà che abbiamo di dare punti fermi agli italiani". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in una. "Credo che in un momento così delicato - ha detto Zingaretti - con il coronavirus che angoscia le famiglie e milioni di italiani, bisognerebbe evitare polemiche politiche e scommettere sulla solidarietà di tutte le forze politiche della maggioranza. Questo clima che stiamo tentando di ...