Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2020 ore 11 | 30

(Di lunedì 19 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 19 OTTOBREORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, SULLA PONTINA SI RALLENTA PERUN PER INCIDENTE IN VIA DI RISIOLUZIONE TRA APRILIA E POMEZIA IN DIREZIONEE PIÙ AVANTI SI STA IN CODA PER INCIDENTE ALTEZZA BORG PIAVE DIREZIONE LATINA CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA DI TORBELLA MONACA ALTEZZA VIA DUOILIO CAMBELLOTTI IN DIREZIONE TORRE ANGELA SULLA NOMENTANA LA STRADA È CHIUSA IN DIREZIONEDA VIA RINALDO D’AQUINO A VIA CESARINA CON RIPERCUSSIONI, SULLA NOMENTANA BIS E SU VIA PALOMBARESE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE IN DIREZIONESULLA FLAMINIA SEGLIAMO TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO RICORDIAMO ...