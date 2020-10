Statua di Montanelli imbrattata, una carta di credito incastra un 21enne antifascista (Di lunedì 19 ottobre 2020) Milano, 19 ott – Antagonisti sì, ma con la carta di credito. Ed è stato un improvvido acquisto con moneta elettronica a inchiodare A.M., 21 anni, membro del gruppo Lume (Laboratorio universitario metropolitano) affiliato all’area antifascista milanese che nel mese di giugno aveva rivendicato a mezzo di un surreale comunicato l’imbrattamento della Statua di Indro Montanelli avvenuta nei giardini Palestro. Mosse poco furbe La perquisizione eseguita questa mattina dalla Digos a casa del 21enne ha portato al rinvenimento della carta di credito con la quale erano state acquistate le bombolette di vernice. Una mossa decisamente poco furba, questa, che ha consentito alle forze dell’ordine di mettersi sulle tracce del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Milano, 19 ott – Antagonisti sì, ma con ladi. Ed è stato un improvvido acquisto con moneta elettronica a inchiodare A.M., 21 anni, membro del gruppo Lume (Laboratorio universitario metropolitano) affiliato all’areamilanese che nel mese di giugno aveva rivendicato a mezzo di un surreale comunicato l’imbrattamento delladi Indroavvenuta nei giardini Palestro. Mosse poco furbe La perquisizione eseguita questa mattina dalla Digos a casa delha portato al rinvenimento delladicon la quale erano state acquistate le bombolette di vernice. Una mossa decisamente poco furba, questa, che ha consentito alle forze dell’ordine di mettersi sulle tracce del ...

