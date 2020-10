Piercamillo Davigo fuori dal Csm (Di martedì 20 ottobre 2020) . La decisione è stata presa al termine di una lunga discussione nel Consiglio. ROMA – . La decisione è stata presa al termine di una lunga discussione nel Consiglio superiore di magistratura. Un confronto che ha portato all’addio dell’ex magistrato che, nel giorno del suo pensionamento, dovrà dire addio al ruolo di componente del Csm. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Davigo potrebbe nelle prossime settimane decidere di impugnare la decisione presa dai colleghi. Il confronto nel Consiglio E’ stata una lunga giornata di confronto e discussioni nel Consiglio. Sono 13 i voti contro Davigo, 6 a favore della sua permanenza e 5 astensioni. Contro l’ex magistrato Ermini, i due vertici della Cassazione, Nino Di Matteo, i due consiglieri di Unicost, i tre di Magistratura Indipendente, i 2 ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 ottobre 2020) . La decisione è stata presa al termine di una lunga discussione nel Consiglio. ROMA – . La decisione è stata presa al termine di una lunga discussione nel Consiglio superiore di magistratura. Un confronto che ha portato all’addio dell’ex magistrato che, nel giorno del suo pensionamento, dovrà dire addio al ruolo di componente del Csm. Secondo quanto riportato da La Repubblica,potrebbe nelle prossime settimane decidere di impugnare la decisione presa dai colleghi. Il confronto nel Consiglio E’ stata una lunga giornata di confronto e discussioni nel Consiglio. Sono 13 i voti contro, 6 a favore della sua permanenza e 5 astensioni. Contro l’ex magistrato Ermini, i due vertici della Cassazione, Nino Di Matteo, i due consiglieri di Unicost, i tre di Magistratura Indipendente, i 2 ...

