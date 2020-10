Musica in lutto | addio al componente dello storico gruppo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Il bassista e cantautore britannico Gordon Haskell, membro della storica band King Crimson, è morto all’età di 74 anni. La notizia è stata diffusa dalla sua pagina Facebook ufficiale. In un messaggio pubblicato oggi si legge: “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Gordon, un grande musicista e una persona meravigliosa che mancherà tristemente a molti”. La sua fama è dovuta per lo più alla permanenza nei King Crimson all’inizio degli anni settanta. Coldi Robert Fripp Haskell contribuì come seconda voce solista del brano Cadence and Cascade, nell’album In the Wake of Poseidon, e come bassista e cantante solista in Lizard, entrambi pubblicati nel 1970.Prima di entrare nei King Crimson, aveva collaborato con Fripp in una versione embrionale della League of ...