Liverpool, Klopp: “Aspetteremo Van Dijk come una moglie aspetta il marito dal carcere” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Van Dijk? Lo aspetteremo, come una brava moglie aspetta il marito dal carcere. Faremo di tutto per rendergli questo momento il più semplice possibile”. Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, prova a tirare su il morale di Virgil van Dijk, centrale dei Reds infortunatosi contro l’Everton. Tempi di recupero piuttosto lunghi per Van Dijk che dopo il contatto con Pickford ha riportato una lesione al legamento crociato del ginocchio. “I giocatori adorano essere soli per affrontare questi momenti. Sono nel calcio da molto tempo e lo so – ha detto Klopp -. Mi sono anche infortunato come Virgil e dopo non sei la persona più loquace del mondo. Tuttavia, siamo in ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Van? Lo aspetteremo,una bravaildal carcere. Faremo di tutto per rendergli questo momento il più semplice possibile”. Jurgen, tecnico del, prova a tirare su il morale di Virgil van, centrale dei Reds infortunatosi contro l’Everton. Tempi di recupero piuttosto lunghi per Vanche dopo il contatto con Pickford ha riportato una lesione al legamento crociato del ginocchio. “I giocatori adorano essere soli per affrontare questi momenti. Sono nel calcio da molto tempo e lo so – ha detto-. Mi sono anche infortunatoVirgil e dopo non sei la persona più loquace del mondo. Tuttavia, siamo in ...

