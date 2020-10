La tentazione di Conte: "App Immuni obbligatoria" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Martina Piumatti Il premier Giuseppe Conte sarebbe tentato, riporta La Stampa, di rendere obbligatoria l'App Immuni per accedere a trasporti e ristoranti. E i dati rimarranno registrati fino al 2021 Tracciamento: sta lì la chiave per Contenere i contagi e scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Ma, di fatto, con la curva epidemiologica in salita il contact tracing non sta funzionando come dovrebbe. Così, dietro un dpcm attendista che di fatto cambia poco le carte in tavola, secondo La Stampa, il premier Giuseppe Conte sarebbe tentato dal rendere obbligatorio scaricare l’App Immuni. Il flop dell'App Immuni Il 10 ottobre scorso come riporta Adnkronos, con la seconda ondata ormai ufficiale, erano 8,1 milioni le persone residenti in ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Martina Piumatti Il premier Giuseppesarebbe tentato, riporta La Stampa, di renderel'Appper accedere a trasporti e ristoranti. E i dati rimarranno registrati fino al 2021 Tracciamento: sta lì la chiave pernere i contagi e scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Ma, di fatto, con la curva epidemiologica in salita il contact tracing non sta funzionando come dovrebbe. Così, dietro un dpcm attendista che di fatto cambia poco le carte in tavola, secondo La Stampa, il premier Giuseppesarebbe tentato dal rendere obbligatorio scaricare l’App. Il flop dell'AppIl 10 ottobre scorso come riporta Adnkronos, con la seconda ondata ormai ufficiale, erano 8,1 milioni le persone residenti in ...

Le parole del presidente del Consiglio sulla chiusura durante le feste

Conte sul possibile lockdown a Natale prende tempo e invita tutti a rispettare le regole per tornare quanto prima allo svago.

