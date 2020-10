Juventus | Pirlo | “Guardiola un modello Voglio attaccare sempre”

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 19 ottobre 2020)– Esordio assoluto da allenatore in Champions League, domani ladi Andreasfiderà la Dinamo Kiev di Lucescu, ex tecnico diai tempi di Brescia. Dopo le 4 partite di Serie A, torna l’Europa che conta, e lanon può sbagliare. Andrea, scelto da Agnelli per ripartire da zero dopo l’anno di Sarri, è stato intervistato dal sito ufficiale della UEFA. Di seguito l’intervista., ecco le parole diEcco le parole dial sito ufficiale della UEFA. Leggi anche: Dinamo Kievprobabili formazioni, Chiellini e Dybala titolari ALLENARE EX COMPAGNI – È bello, aiutano molto. Forse all’inizio non è ...