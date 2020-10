Il Paradiso delle Signore, oggi 19 ottobre: arriva zia Ernesta e Luciano non può scappare (Di lunedì 19 ottobre 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: L’arrivo improvviso di zia Ernesta cambia i programmi di Luciano deciso ad abbandonare la casa in cui vive. Silvia gli chiede di rinviare il suo addio. Cosa farà il Cattaneo? Intanto Marta riceve una proposta di lavoro da una grossa agenzia pubblicitaria di New York. Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in ondaArticolo completo: Il Paradiso delle Signore, oggi 19 ottobre: arriva zia Ernesta e Luciano non può scappare dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 19 ottobre 2020) Trama e anticipazioni Ilpuntata di: L’arrivo improvviso di ziacambia i programmi dideciso ad abbandonare la casa in cui vive. Silvia gli chiede di rinviare il suo addio. Cosa farà il Cattaneo? Intanto Marta riceve una proposta di lavoro da una grossa agenzia pubblicitaria di New York. Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il, in ondaArticolo completo: Il19zianon puòdal blog SoloDonna

