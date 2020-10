Estate in Cilento, 250mila arrivi con treni e bus abbinati (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Circa 240mila persone hanno privilegiato gli spostamenti in treno – e in bus abbinato – per raggiungere il Cilento nel periodo estivo. Lo rende noto trenitalia, che spiega: “Bilancio positivo, dunque, per trenitalia Regionale Campania (Gruppo FS Italiane) grazie alle iniziative intraprese per promuovere la mobilità verso le mete turistiche più ambite in regione durante l’Estate. Significativo, in particolare, il risultato conseguito con CilentoLine e CilentoLink, servizi con collegamenti dedicati verso località balneari e siti apprezzati dagli estimatori di bellezze paesaggistiche ed eccellenze gastronomiche caratteristiche della zona. Agosto è stato il mese in cui i ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Circa 240mila persone hanno privilegiato gli spostamenti in treno – e in bus abbinato – per raggiungere ilnel periodo estivo. Lo rende nototalia, che spiega: “Bilancio positivo, dunque, pertalia Regionale Campania (Gruppo FS Italiane) grazie alle iniziative intraprese per promuovere la mobilità verso le mete turistiche più ambite in regione durante l’. Significativo, in particolare, il risultato conseguito conLine eLink, servizi con collegamenti dedicati verso località balneari e siti apprezzati dagli estimatori di bellezze paesaggistiche ed eccellenze gastronomiche caratteristiche della zona. Agosto è stato il mese in cui i ...

GiuseppeEvangeo : @doluccia16 @VincenzoDeLuca non li hanno più comprati! Come i controlli sulle spiagge questa estate in Cilento... assenti - masup0 : @UtherPe Amo quel paese, amo tutto il Cilento, ci passo tutte le volte che posso e lo frequento d'estate. Mi infilo… -

Ultime Notizie dalla rete : Estate Cilento Bene l'estate nel Cilento in treno: in 240mila hanno preferito Trenitalia Affaritaliani.it Trinitaria, bilancio positivo per i collegamenti con il Cilento

Circa 240mila persone hanno privilegiato gli spostamenti in treno – e in bus abbinato – per raggiungere il Cilento nel periodo estivo ... le mete turistiche più ambite in regione durante l’estate.

Drogano clienti di un hotel ad Acciaroli e li derubano, condannati

POLLICA. Erano accusati di aver drogato due coniugi per derubarli. Per due persone la Corte di Cassazione ha confermato la condanna. I fatti risalgono a 14 anni fa ma hanno avuto l’epilogo la scorsa e ...

Circa 240mila persone hanno privilegiato gli spostamenti in treno – e in bus abbinato – per raggiungere il Cilento nel periodo estivo ... le mete turistiche più ambite in regione durante l’estate.POLLICA. Erano accusati di aver drogato due coniugi per derubarli. Per due persone la Corte di Cassazione ha confermato la condanna. I fatti risalgono a 14 anni fa ma hanno avuto l’epilogo la scorsa e ...