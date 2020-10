È pericoloso andare in palestra? Sileri: “Se vengono rispettati i protocolli, solo minimamente” (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – “Se oggi sono meno preoccupato rispetto allo scorso marzo? Non c’e’ paragone. A marzo siamo stati investiti da uno tsunami, ora abbiamo delle ‘mareggiate’ in alcune aree d’Italia. A febbraio abbiamo avuto un impatto violento e immediato, per cui nessuno poteva esser pronto. Oggi quello che vediamo e’ molto diluito rispetto al passato, e dobbiamo tenerlo diluito. Quello che e’ accaduto a febbraio-marzo e’ diverso da quello che vediamo ora: i posti in terapia intensiva ci sono, abbiamo moltissimi asintomatici, non c’e’ una gravita’ di accesso agli ospedali e pronto soccorso, i numeri sono contenuti”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora‘, il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. Leggi su dire (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – “Se oggi sono meno preoccupato rispetto allo scorso marzo? Non c’e’ paragone. A marzo siamo stati investiti da uno tsunami, ora abbiamo delle ‘mareggiate’ in alcune aree d’Italia. A febbraio abbiamo avuto un impatto violento e immediato, per cui nessuno poteva esser pronto. Oggi quello che vediamo e’ molto diluito rispetto al passato, e dobbiamo tenerlo diluito. Quello che e’ accaduto a febbraio-marzo e’ diverso da quello che vediamo ora: i posti in terapia intensiva ci sono, abbiamo moltissimi asintomatici, non c’e’ una gravita’ di accesso agli ospedali e pronto soccorso, i numeri sono contenuti”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora‘, il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri.

christian8646 : RT @Paolo_Bargiggia: A @SkyTG24 pagano i giornalisti e fanno approfondimenti per chiedere a @preglias se andare al ristorante è pericoloso.… - Yuro_23 : RT @Paolo_Bargiggia: A @SkyTG24 pagano i giornalisti e fanno approfondimenti per chiedere a @preglias se andare al ristorante è pericoloso.… - Paolo_Bargiggia : A @SkyTG24 pagano i giornalisti e fanno approfondimenti per chiedere a @preglias se andare al ristorante è pericolo… - ginosa15 : @arx81395437 @paolovarsi1 @intuslegens Perchè cambia da numeri assoluti a relativi? statisticamente il COVID è pe… - Kraphen1 : @taexyeonlee Io non li vedo da agosto tipo perché dato che hanno patologie gravi sarebbe pericoloso. Anche se i mie… -