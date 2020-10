Conferenza stampa Chiellini: «È importante continuare ad amalgamarci e vincere» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Conferenza stampa Chiellini: le parole del difensore bianconero alla vigilia della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev Giorgio Chiellini ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Le sue parole. LEGGI LA Conferenza stampa INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 DIFESA – «Sono cambiati i giocatori e gli anni, alla fine ognuno ha le sue caratteristiche. Dobbiamo cercare di migliorare ma non vedo grandi differenze rispetto ai giocatori che si sono stati in passato». JUVE IN COSTRUZIONE – «Dare un tempo è difficile non abbiamo avuto modo di lavorare tutti insieme. L’importante è continuare ad ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020): le parole del difensore bianconero alla vigilia della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev Giorgioha parlato inalla vigilia della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Le sue parole. LEGGI LAINTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 DIFESA – «Sono cambiati i giocatori e gli anni, alla fine ognuno ha le sue caratteristiche. Dobbiamo cercare di migliorare ma non vedo grandi differenze rispetto ai giocatori che si sono stati in passato». JUVE IN COSTRUZIONE – «Dare un tempo è difficile non abbiamo avuto modo di lavorare tutti insieme. L’ad ...

StefanoFeltri : Ma un premier che non è in grado di presentarsi in orario in conferenza stampa, è in grado di gestire una pandemia… - lorepregliasco : La presidenza del Consiglio ha appena confermato ai giornalisti che stasera si terrà una conferenza stampa del prem… - pietroraffa : Mi chiedo: qual è la difficoltà nel comunicare l'ora esatta in cui si terrà una conferenza stampa? Nuova ondata, vecchie abitudini #Conte - GiusPecoraro : Nessuno che fosse presente alla conferenza stampa lo sapeva? Il giornalismo italiano è morto. - Spazio_J : Live - La conferenza stampa di Pirlo e Chiellini - -