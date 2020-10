Concluso il Future Forum 2020 | edizione “a distanza” ma più vicina a tutti

Leggi su udine20

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Dieci mini-trasmissioni a tema in tv su Telefriuli, sul Messaggero Veneto e UP!Economia e condivise sui siti e social della Cciaa, della tv e del giornale, per rendere più capillare possibile la riflessione sul futuro Come cambiano le relazioni internazionali, i mercati e le rotte commerciali, e quali nuovi assetti geopolitici influenzeranno l’economia e la finanza? Come saranno organizzate le città e i territori del prossimo futuro? Quale sarà l’impatto dell’automazione sulla produzione e della tecnologia su scuola e lavoro, e come conciliare ambiente, produzione e vita quotidiana? Ma soprattutto: come impatta l’emergenza Covid in tutto questo e come sta incidendo sul corso degli eventi, modificandone inevitabilmente la rotta rispetto a quella che ci eravamo immaginati? Queste grandi domande hanno ...