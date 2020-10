Basta scaramanzie Se non è questa una squadra scudetto | diteci cos’é

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Napoli europeo. Il ritorno. L’Atalanta era stanca. Il Napoli si era allenato meglio. Tutto qui. Finita la partita, la cronaca nazionale si spreca. Poi si ravvede. L’Atalanta era stressata dagli impegni in nazionale, nelle coppe e nelle quarantene. La partita col Napoli l’ha perduta soprattutto la formazione bergamasca. Gli schemi di gioco sono saltati perché i giocatori erano stanchi. Il crollo non si spiega se non con la prestazione negativa dei discepoli di Gasperini.la teoria del mainstream post-partita. Inspiegabile l’Atalanta che perde, inspiegabile il Napoli che vince. Il ravvedimento ‘oneroso’. Quello che non si può disconoscere. Gattuso allenatore sorprendente, tasso tecnico superiore degli azzurri, difesa, centrocampo e attacco sistemati perbene con gli azzeccati acquisti della coppia Giuntoli – De ...