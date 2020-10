Serie A, Milan primo in classifica: non accadeva dalla stagione 2011/12 (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono passati quasi dieci anni dall’ultima volta in cui il Milan si è trovato da solo in testa al campionato. Il derby di Milano consegna alla Serie A un Milan solitario in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo il successo per 2-1 sull’Inter griffato Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri, come riporta Gazzetta dello Sport, vanno a segno in campionato da 24 partite consecutive. Lo stesso era successo nel 1973: allora la Serie con gol all’attivo era arrivata a quota 29. Inoltre era dalla stagione 1995/96 che il Milan non vinceva le prime quattro giornate di campionato ed era dalla stagione 2011/12 che non si trovava solitario in vetta alla ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono passati quasi dieci anni dall’ultima volta in cui ilsi è trovato da solo in testa al campionato. Il derby dio consegna allaA unsolitario in vetta allaa punteggio pieno dopo il successo per 2-1 sull’Inter griffato Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri, come riporta Gazzetta dello Sport, vanno a segno in campionato da 24 partite consecutive. Lo stesso era successo nel 1973: allora lacon gol all’attivo era arrivata a quota 29. Inoltre era1995/96 che ilnon vinceva le prime quattro giornate di campionato ed era/12 che non si trovava solitario in vetta alla ...

