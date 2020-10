Nonna travolta e uccisa da un camion pirata | stava andando a casa dei nipoti

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 18 ottobre 2020) Tragedia a Lucrino. Il conducente di un mezzo per la raccolta dei rifiuti non si è fermato, travolgendo una donna di 72 anni. La tragedia è avvenuta durante le prime ore della mattina presso la rotonda della Ferrovia Cumana in località Lucrino a Pozzuoli (Napoli). Una strada quasi del tutto deserta alle 8 del mattino. Aveva da poco lasciato la propria abitazione per procedere verso ladella figlia e prendersi cura di suoini, ma mentreattraversando la strada, il mezzo per la raccolta dei rifiuti non ha frenato la corsa, travolgendola. Ladi 72 anni era solita fare quella strada ogni giorno proprio per raggiungere i suoi cari.. Purtroppo però non è mai giunta a destinazione. La donna di 72 anni è stata letteralmentedal ...