MotoGP, GP Aragon 2020: risultati e classifica warm-up. Nakagami in testa. Quartararo 5°e Morbidelli 7° (Di domenica 18 ottobre 2020) Si è appena concluso il warm-up del GP di Aragon della MotoGP. Ha chiuso in testa il giapponese Takaaki Nakagami che ha preceduto Maverik Vinales e Alex Rins. Più indietro gli italiani. Franco Morbidelli che ha lavorato con gomma usurata in vista della gara si è piazzato 7° davanti alle due Ducati di Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso. classifica warm UP MotoGP 1 30 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 336.5 1’48.651 2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 339.6 1’48.870 0.219 / 0.219 3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.6 1’48.983 0.332 / 0.113 4 73 Alex MARQUEZ SPA ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Si è appena concluso il-up del GP didella. Ha chiuso inil giapponese Takaakiche ha preceduto Maverik Vinales e Alex Rins. Più indietro gli italiani. Francoche ha lavorato con gomma usurata in vista della gara si è piazzato 7° davanti alle due Ducati di Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso.UP1 30 TakaakiJPN LCR Honda IDEMITSU Honda 336.5 1’48.651 2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy YamahaYamaha 339.6 1’48.870 0.219 / 0.219 3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.6 1’48.983 0.332 / 0.113 4 73 Alex MARQUEZ SPA ...

