"Mi disse subito che era gay. E a letto...": Eva Grimaldi, una esplosiva rivelazione sulla sua storia con Gabriel Garko (Di domenica 18 ottobre 2020) Tutta la verità di Eva Grimaldi, a Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5. Nella puntata di 17 ottobre, infatti, l'attrice si è sbottonata sulla storia con Gabriel Garko, storia costruita a tavolino, si è scoperto dopo il coming-out dell'attore. Ma davvero i due hanno solo finto? Non proprio: "Lo ho amato subito, il mio amore. Noi ci siamo amati. Due persone non devono andare a letto per avere l'amore perfetto", ha spiegato la Grimaldi. E ancora: "Io ho accettato che lui fosse il mio fidanzato". Insomma, la storia era nata a tavolino, circostanza che la Grimaldi assicura essere stata molto comune nello spettacolo soprattutto nell'epoca pre-social, "si chiama star-system", ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Tutta la verità di Eva, a Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5. Nella puntata di 17 ottobre, infatti, l'attrice si è sbottonataconcostruita a tavolino, si è scoperto dopo il coming-out dell'attore. Ma davvero i due hanno solo finto? Non proprio: "Lo ho amato, il mio amore. Noi ci siamo amati. Due persone non devono andare aper avere l'amore perfetto", ha spiegato la. E ancora: "Io ho accettato che lui fosse il mio fidanzato". Insomma, laera nata a tavolino, circostanza che laassicura essere stata molto comune nello spettacolo soprattutto nell'epoca pre-social, "si chiama star-system", ha ...

Da quello che dici deduco che è come se la durata inferiore ... ma anche dal punto di vista aziendale io non ho mai subito pressioni, nessuno mi ha mai detto "ma che stai a fa'?".

Paolo Del Debbio è dimagrito e oggi sta meglio: le confessioni del giornalista Paolo Del Debbio ha iniziato la sua dieta subito dopo Pasqua ... "Se oggi parlo di una vicenda così personale, è per dire ...

