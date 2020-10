Inter, Bastoni e Nainggolan potrebbero tornare col Gladbach (Di domenica 18 ottobre 2020) Antonio Conte potrebbe ritrovare subito Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan: ecco le ultime sui due calciatori Antonio Conte potrebbe contare su Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan per l’esordio in Champions League contro il Borussia MoenchGladbach. Come riportato da Sky Sport, i due hanno sostenuto un allenamento individuale. I due calciatori erano risultati positivi al Coronavirus e nei giorni scorsi è arrivata la notizia della loro guarigione a mezzo social. Un sorriso per Antonio Conte dopo la bruciante sconfitta nel derby di Milano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Antonio Conte potrebbe ritrovare subito Alessandroe Radja: ecco le ultime sui due calciatori Antonio Conte potrebbe contare su Alessandroe Radjaper l’esordio in Champions League contro il Borussia Moench. Come riportato da Sky Sport, i due hanno sostenuto un allenamento individuale. I due calciatori erano risultati positivi al Coronavirus e nei giorni scorsi è arrivata la notizia della loro guarigione a mezzo social. Un sorriso per Antonio Conte dopo la bruciante sconfitta nel derby di Milano. Leggi su Calcionews24.com

