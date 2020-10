Il domatore e l’orso erano anche amici | per una mascherina Valentine è stato ucciso

Leggi su chenews

(Di domenica 18 ottobre 2020) Tra di loro non c’era più solo un rapporto-orso mauna verazia: tutto il circo è incredulo per la tragedia.Bulich e il ‘suo’ orsoAveva solo 28 anniBulich e come si vede dalla foto non era solo ildel suo orso, ma era un suo amico. Fino all’episodio che ha cambiato il destino. L’orso Yasha era molto amato all’interno del circo da adulti e bambini che applaudivano i suoi spettacoli. Era legatissimo a, tanto che solo lui poteva avvicinarlo ed entrare nella sua gabbia. Come l’ultima volta. Era entrato di mattina per le operazioni di pulizia quotidiana e aveva come sempre chiuso il cancello a chiave per non far scappare il suo ...